Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültürün ve sanatın renklerini “Köyümde Sinema Günleri” projesiyle bu kez Çameli’nin yaz akşamlarına taşıdı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın kalbini bu kez Çameli’de attırdı. “Köyümde Sinema Günleri” projesi kapsamında Çameli Otogarı’nda düzenlenen etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

Açık havada kurulan dev ekranda gösterilen “Dondurmam Gaymak” filmi, izleyenleri hem güldürdü hem de geçmişin sinema nostaljisine doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı. Film gösteriminin ardından geceye türküler damga vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Anadolu’nun dört bir yanından ezgileri Çameli semalarına taşıyan Cesuroğlu, dinleyenlere adeta müzikle dokundu.

Kalabalığın coşkulu katılımıyla adeta bir açık hava festivali havasında geçen gece, hem kulaklara hem de yüreklere hitap etti. Türküler eşliğinde kimi zaman hüzünlenen kimi zaman coşan vatandaşlar, unutamayacakları bir yaz akşamı yaşadı.