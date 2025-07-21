Muğla Seydikemer ilçesinde bu yıl 10.’uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Karaçulha Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.MUĞLA (İGFA) - Şenliğe katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Her şeyimizle Yörük Türkmen kültürünü yaşatıyoruz.” dedi.

Karaçulha Yaylası’nda bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yayla Karaçulha Yörük Şenliği, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirildi. Geleneksel oyunlardan halk danslarına, düğün ritüellerinden Yörük göçüne kadar birçok kültürel öge sergilendi.

Şenliğe, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli katıldı.

Yayla Karaçulha Yörük Derneği tarafından organize edilen şenlik, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda katılımcıyı da buluşturdu. Alanda kurulan Yörük çadırları, geleneksel kıyafetlerle sergilenen ritüeller ve ikramlar, ziyaretçilere adeta geçmişe yolculuk yaptırdı.