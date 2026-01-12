Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına sosyal yaşam ve çocuk gelişimi alanlarında iki önemli yatırımla hızlı bir giriş yapıyor. Yunus Emre Koruluk Sosyal Tesisi ile Karaman Çocuk Gelişim Merkezi'nin temel atma törenlerinin açılışı gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Servergazi Mahallesi'nde inşa edilen Yunus Emre Koruluk Sosyal Tesisi, toplam 292 metrekarelik alanıyla bölge halkına modern bir sosyal yaşam alanı sunacak.

Tesiste 250 metrekarelik kapalı kafe alanı, 42 metrekarelik kiosk bölümü, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, soğuk depo ve mutfak yer alacak. Ortası avlulu U formlu mimarisiyle doğayla uyumlu şekilde tasarlanan yapı, silikon cam doğramaları, mekanik tuğla kaplaması ve kenet çatısıyla estetik bir görünüme sahip olacak.

Kaldırıma yakın konumlanan kiosk alanı ise üç cephesi açık yapısıyla hizmet verecek. Tesisin temel atma töreni ise 13 Ocak Salı günü saat 13.00'te yapılacak.



ÇOCUKLARA ÖZEL DONANIMLI MERKEZ



Merkezefendi Mahallesi'nde yapılacak olan Egekent Hastanesi Karaman Çocuk Gelişim Merkezi ise bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan üç katlı yapısıyla toplam 1.666 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile iş insanı Mustafa Üstek arasında imzalanan iş birliği protokolüyle şehre kazandırılacak projede, 11 derslik, oyun odası, etkinlik salonu, yemekhane, öğretmenler odası ve teknik birimler yer alacak. Çocukların zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek şekilde planlanan yapının temel atma töreni 15 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'DENİZLİ'NİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOruz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yatırımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, kentin ihtiyaçlarına göre planlı ve sürdürülebilir projeler ürettiklerini belirterek, 'Denizli'mizin her mahallesine dokunan, insanımızın günlük yaşamını kolaylaştıran ve özellikle çocuklarımızın geleceğine yatırım yapan projeleri hayata geçiriyoruz.

Sosyal tesislerimizle hemşehrilerimize nefes alabilecekleri alanlar kazandırıyor, çocuk gelişim merkezlerimizle geleceğin Denizli'sini inşa ediyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha güçlü bir Denizli' ifadelerini kullandı.