İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sabah saatleri boyunca aralıklarla devam etti. Kent genelinde yerel sağanaklar görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU ekipleri olası risklere karşı sahada görev yaptı. Meteoroloji verilerine göre, en yüksek yağış Çeşme'de ölçüldü.

İZMİR (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 23 Ocak tarihli verilerine göre, İzmir genelinde yağışlar yerel ve orta kuvvette seyretti.

Yağış süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sahada görev aldı. Ölçümlere göre, saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı Çeşme'de 45,7 kilogram olarak kaydedildi.

Çeşme'yi metrekareye 30,5 kilogram yağışla Urla, 28,3 kilogramla Bozdağ, 24,5 kilogramla Dikili ve 21,9 kilogramla Tire-Somak izledi. Kent merkezinde ise yağışların daha sınırlı kaldığı görüldü.

Karabağlar'da metrekareye düşen yağış miktarı 21,7 kilogram, Konak'ta 12 kilogram, Karşıyaka'da 14,7 kilogram, Bayraklı'da 10,9 kilogram, Bornova çevresinde ise 10-11 kilogram aralığında ölçüldü. Yağışların kısa süreli sağanaklar şeklinde gerçekleştiği ve günlük yaşamı olumsuz etkilemediği bildirildi.

İZSU EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

İZSU Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler hızlı bir şekilde yönlendirilirken, mazgal temizliği, su birikintilerine müdahale ve yağmur suyu hatlarının kontrolü gerçekleştirildi.

Yetkililer, yağışa bağlı olarak 18 ihbar alındığını ve tüm ihbarlara kısa sürede müdahale edildiğini belirtti. Özellikle geçmişte su birikintisi yaşanan noktalarda önleyici kontroller yapılırken, dere yatakları ve altyapı hatlarında herhangi bir ciddi olumsuzluk tespit edilmedi. Kent genelinde ulaşımın ve belediye hizmetlerinin normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR 153 VE 185 HATTINDAN ULAŞABİLİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gelişmelerin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda tarafından anlık olarak takip edildiğini, tüm birimlerin sahada eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, yağışla ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ve 185 hattını arayarak ihbarda bulunabileceğini bildirdi.