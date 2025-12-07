İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nde, Atatürk Lisesi Bilinçli Tüketici Kulübü ve Kızılay Kulübü'nün yürüttüğü 'Birlikte Ördük' projesi kapsamında anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Gönüllü kadınlar tarafından örülen yüzlerce haroşa parçası, merkezdeki gönüllü ellerde tek tek birleştirilerek battaniyelere dönüştürüldü.

İZMİR (İGFA) - Yaş Alma Merkezi'ni Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da ziyaret ederek çalışmalara katılan kadınlar, mahalle muhtarı ve yetkililer ile bir araya geldi. Kadın emeğinin gücüne ve dayanışmanın toplumsal önemine dikkat çeken Kınay, bu anlamlı çalışmanın büyük bir iyiliğe dönüştüğünü vurguladı.

Proje kapsamında binlerce 30x30 santimetrelik örgü parçası toplanarak Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı ve Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi gönüllüleri işbirliği ile örnek bir çalışmaya dönüştü. Hazırlanan battaniyeler, 17 Aralık'ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde düzenlenecek kermeste satışa sunulacak. Kermesten elde edilecek gelir ise, genç yaşta hayatını kaybeden İYTE öğrencisi Umut Akdağ adına LÖSEV'e bağışlanacak.

Kermesin ardından proje devam edecek ve hazırlanan battaniyeler Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

BAŞKAN KINAY: 'KÜÇÜK PARÇALAR BİRLEŞTİ, BÜYÜK BİR UMUDA DÖNÜŞTÜ'

Ortaya çıkan her battaniyenin bir umudu temsil ettiğini ifade eden Başkan Helil Kınay, 'Burada ortaya çıkan her emek bir çocuğa, bir yüreğe dokunuyor. Küçük gibi görünen parçalar birleşerek büyük bir iyiliğe dönüşüyor. Ve bunu başaranlar yine kadınlar' dedi. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklara da değinen Başkan Kınay, 'Biz bu hakları 91 yıl önce Atatürk sayesinde kazandık. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hâlâ 'kadın belediye başkanı seçilemez' denilen yerlerde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bugün o önyargıların yıkıldığını hep birlikte görüyoruz' dedi.

20 ay öncesine kadar ilçedeki kadın muhtar sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini de hatırlatan Kınay, bugün Karabağlar'ın 58 mahallesinin 20'sinde kadın muhtarların görev yaptığını belirterek, 'Her biri kendi mahallesinde değişimi başlatıyor. Onların yarattığı etki Karabağlar'ın tamamına yayılıyor' diye konuştu.

Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın en güçlü yolunun kadınların örgütlü mücadelesi olduğuna vurgu yapan Kınay, 'Umudu büyüten kadınlardır. Devrim kadınların ayak izinde' sözleriyle konuşmasını tamamladı.