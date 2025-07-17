Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik mazot desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Buldan ilçesinde düzenlenen törende 432 üreticiye toplam 25 bin 200 litre mazot desteği verildi.DENİZLİ (İGFA) - Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve çok sayıda üretici katıldı.

Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, tarımın ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek şunları söyledi, “Bugün Buldan’da çiftçi kardeşlerimizle bir araya geldik. 432 üreticimize toplam 25 bin 200 litre mazot desteği sağlıyoruz. İl genelinde de en fazla 20 dekar üretim alanına sahip 4 bin 349 üreticimize 259 bin 20 litre mazot desteği veriyoruz. Üretim yapanın yükünü bir nebze hafifletmek istiyoruz. Daha çok üreteceğiz, daha çok paylaşacağız. Şehrimizin kaynaklarını, şehrimizin insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin alın terine, emeğine bereket olsun.”

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da yaptığı konuşmada, tarımın Buldan için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Orpak, “Bugün burada üreticimizin yüzünü güldüren bir destek için bir aradayız. Çiftçimizin, üreticimizin girdi maliyetlerini azaltmak için verilen bu destek son derece kıymetli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na Buldanlı üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizler de Buldan Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.