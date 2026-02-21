Antalya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, Azerbaycan Kültür Merkezi'nin bağışladığı 26 parçalık özel bir koleksiyonla zenginleşti.

ANTALYA (İGFA) - Azerbaycan Kültür Merkezi'nin katkıları ve bağışlarıyla 'Gelenekten Geleceğe: Azerbaycan Oyuncakları' sergisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde sergilenmek üzere açıldı. 1800'lü yıllardan günümüze kadar, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen yaklaşık üç bin parça oyuncağın yer aldığı müze Antalya'nın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak yerli ve yabancı misafirlerine ücretsiz olarak hizmet veriyor.

26 PARÇA OYUNCAK

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi, Türk müzeleriyle işbirliği yapıyor. Bu kapsamda Azerbaycan'la ilgili eserler kalıcı olarak sergilenmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Oyuncak Müzesi'ne bağışlandı. Müzede Azerbaycan köşesi oluşturuldu, oyuncaklar arasında Azerbaycan halk masallarının kahramanlarının, ünlü çizgi film kahramanlarının maket oyuncakları yer alıyor.

KÜLTÜR MİRASI MÜZEDE SERGİLENECEK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail Oskay, 'Türk dünyasının gözbebeği Kafkasların incisi diye adlandırdığımız Azerbaycan ile iki devlet bir milletiz. Oyuncak müzesinde yer alan bu oyuncaklar aslında bizi birbirimize yakınlaştıracak projeler. Azerbaycan'ın bu kıymetli kültür mirasını Antalya Oyuncak Müzesi'ne kazandırdığı için Azerbaycan Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum' dedi.

OYUNCAKLAR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLACAK

Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov da 'Bugün bizler için çok özel ve mutlu bir gün. Kardeş ülkemizde Azerbaycan'ın kültür mirası oyuncaklarının sergilenmesi bizler için gurur verici. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş olan iki ülkedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' demiştir. Müzeyi gezen Antalyalı çocuklar da Azerbaycan hakkında bilgi sahibi olacak, ülkemizi yakından tanımak isteyecek ve kültür köprüsü olacaktır. Oyuncak sadece bir eğlence aracı değil, bir milletin de hafıza taşıyıcıdır' diye konuştu.