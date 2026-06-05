Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline gelen Macera Park Kampı'nı bu yıl da vatandaşlarla buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya'da her yıl yoğun ilgi gören ve memnuniyet oluşturan Macera Park kamp programları bu yıl da başlıyor. Aile, gençlik ve baba-çocuk kamplarıyla doğa ve eğlenceyi bir araya getirecek kampların takvimi paylaşıldı.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, 'Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören kamp programlarımızı bu yaz da sürdürüyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayla iç içe keyifli vakit geçireceği kamplar için kayıtlarımız 8 Haziran'da başlayacak' dedi.

KAYITLAR AÇILIYOR

Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören ve binlerce katılımcıyı doğayla buluşturan kamplar, bu yaz aileler, gençler ve baba-çocuk olmak üzere 3 ayrı konseptle düzenlenecek.

Karaman Mahallesi'nde bulunan Macera Park'ta gerçekleştirilecek programlar için kayıtlar 8 Haziran tarihinde başlayacak.

BABA ÇOCUK VE GENÇLİK

Farklı kuşakları bir araya getirmeyi ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Baba-Çocuk ailelere şehir yaşamının yoğunluğundan uzak, doğayla iç içe bir deneyim sunacak.

Gençlik Kampları ile ise etkinliklerde sosyal, sportif, eğitici faaliyetler ile gençler arasındaki bağlar ve duygusal etkileşim gelişecek.

EĞLENCE VE ETKİNLİKLER

Kamp süresince katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak. Programlarda kamp ateşi etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, açık hava sineması, langırt, dart, satranç, spor tırmanışı, zipline deneyimi, çeşitli atölyeler ve her kampa özel program çalışmaları gerçekleştirilecek.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Macera Park kamp programlarının bu yıl da vatandaşlarla buluşacağını belirterek, 'Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören kamp programlarımızı bu yaz da sürdürüyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayla iç içe keyifli vakit geçireceği kamplar için kayıtlarımız 8 Haziran'da başlayacak. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenecek programlarımızda katılımcılarımız çeşitli etkinliklere katılacak ve unutulmaz anılar biriktirecek. Tüm vatandaşlarımızı Macera Park'ın eşsiz atmosferinde gerçekleştireceğimiz kamp programlarımıza davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.