Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mavi Bayrak programı kapsamında Türkiye 577 plaj ile bir kez daha dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi oldu. ANKARA (İGFA) - Türkiye, Mavi Bayrak Programı kapsamında 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi olma unvanını korudu. İspanya ve Yunanistan’ın ardından gelen Türkiye, çevre dostu turizmdeki istikrarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mavi Bayrak bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak!” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin bu başarısını kutladı.

ANTALYA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Bu yılın verilerine göre Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya’yı 110 plajla Muğla ve 64 plajla İzmir takip etti.

Balıkesir’de 48, Aydın’da 39, Samsun’da 16, Mersin ve Çanakkale’de ise 12’şer plaj Mavi Bayrak aldı.

Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller; 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu.

Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu.

PLAJ SAYISINDA 10 YENİ BAYRAK

Geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577’ye çıktı. Marina sayısı da 27’den 29’a yükseldi.

Mavi Bayrak Programı, 50'den fazla ülkede uygulanıyor ve Türkiye’de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülüyor.

Türkiye'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle sürdürülen program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanmasını esas alıyor.

2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin ayrıntılarına www.mavibayrak.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.