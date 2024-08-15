Bir dönem Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi’nde yöneticilikte yapan Abbas Kılıçaslan, Keşan'ın Erikli sahilinde girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre bir dönem Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi’nde yöneticilikte yapan Abbas Kılıçaslan, Erikli Sahili’nde tek başına denize girdi. Kılıçaslan’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu Jandarma'ya ve ambulansa bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin çabalarıyla Kılıçaslan'ı denizden çıkardı. Bir süre Kılıçaslan’ı hayata döndürmek için vatandaşlar çabaladı.

Ambulansın gelmesiyle Kılıçaslan Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bu arada vatandaşlar, ambulansı geç kalması nedeniyle Kılıçaslan’ın gerekli tıbbi müdahale yapılamadığı için hayatını kaybettiğini de dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi, 24 Mayıs tarihinde Keşan’dan ambulansın geç gelmesi nedeniyle İlhan Demir’in de hayatının kaybetmesinin üzerinden Abbas Kılıçaslan’ın da aynı nedenle hayatını kaybetmesinin ardından Kerami Mercan Sağlık Ocağı’nda ambulans eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlhan Demir ile Abbas Kılıçaslan’ın çok yakın arkadaş olduğu da öğrenildi.