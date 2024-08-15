Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTD) Genel Başkanı Hasan Küçük, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selen Beyli , Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanı Ayhan Beyli , Başkan Yardımcısı İspat Cami Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzdilli ile Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Çiroz önceki gün Keşan ve İpsala’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Heyet ilk olarak İpsala’da İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel, İpsala Hudut Emniyet Müdürü Vedat Genççağı, Balkanlardan Sorumlu Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Gökhan Çam, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Batı Trakya Türklerinin kültürel değerleri, toplumsal dayanışma ve ortak projeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Küçük, ziyaretlerde kendilerine heyete gösterilen ilgiye tüm yetkililere teşekkür etti.

YUNANİSTAN’A GİRİŞ YASAĞI KALKTI

Daha önce Yunanistan’a giriş yasağı olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, bu ziyaretlerin ardından Yunanistan’a geçiş yasağının kalkmasıyla birlikte yasağın kalkmasının ardından ilk kez Yunanistan’a geçiş yaptı.