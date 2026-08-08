Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından 250 milyon liraya Erikli Sahili'ne yapılacak olan arıtma tesisi projesi, bölgenin eşsiz doğasını ve deniz ekosistemini koruma altına alacak.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, yaz aylarında nüfusu büyük bir artış gösteren Erikli Sahili'nin uzun zamandır beklenen altyapı sorununa kalıcı bir çözüm getirecek dev bir projeyi hayata geçiriyor. Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, bölge için büyük bir dönüm noktası niteliğinde olan arıtma tesisi projesi için 250 milyon TL bütçe ayrıldığını duyurdu.

YATIRIMIN DETAYLARI VE FİNANSMAN PLANI

Keşan Hükümet Konağı'nın temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özcan, Edirne Valisi Yunus Sezer ile gerçekleştirdiği görüşmede müjdeli haberi aldığını ifade etti.

Projeye dair finansman takvimi şu şekilde planlandı:

Toplam Bütçe: 250 milyon TL

2026 Yılı Ödeneği: 100 milyon TL

2027 Yılı Ödeneği: 150 milyon TL

Projenin yapım sürecini Özel İdare üstlenirken, tamamlandıktan sonraki işletme yetkisi Keşan Belediyesi tarafından yürütülecek.

BÖLGEDEN ORTAK TEŞEKKÜR VE DESTEK

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir de projenin Erikli ve tüm bölge için hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Yatırımın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Pekdemir, devlet ve hükümet yetkililerine şükranlarını sunarak Keşan için müjdeli haberlerin gelmeye devam edeceğini belirtti.

ÇEVRE VE ALTYAPI GÜÇLENECEK

Erikli Sahili'nin en büyük kronik sorunlarından biri olan altyapı eksikliğini giderecek bu tesisin tamamlanmasıyla birlikte;

Yaz sezonundaki yoğun nüfusun getirdiği atık su yükü kontrol altına alınacak, bölgenin eşsiz doğası ve deniz ekosistemi koruma altına alınacak, sahil kesiminin modern bir altyapıya kavuşması sağlanacak.