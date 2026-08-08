Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni Rize Çay Çarşısı'nda sanatseverlerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Şölen, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Dün gerçekleşen açılış törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

'BUNLARIN HER BİRİ BİZİM YAŞAYAN MİRASIMIZDIR'

Rize Valisi Selim Baydaş yaptığı konuşmada, 'Yaşayan Miras Şölenimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, özellikle son dönemde önemle üzerinde durduğu ve şehirlere yaygınlaştırmaya çalıştığı güzelliklerden bir tanesidir. Kıymetli Genel Müdürümüz, değerli hemşehrimiz Selim Terzi, geçtiğimiz yıllarda burada programın startını verirken bunun artık her sene tekrar eden ve şehirlerin ön plana çıkarmaya çalıştığı 'Yaşayan Miras' dediğimiz kültürel değerlerini tanıtan güzel etkinlikler olacağını ifade etmişti. Bunu mutlulukla da görüyoruz' dedi.

Miras kavramının 'bazen bir motif, bir halıdaki ya da kilimdeki, mesela buradaki bir çoraptaki desen; bazen masanın üzerine serili olan makaslı keşandaki renk ve çizgileri; bazen bir halay veya horondaki bir figür, bazen tulumun kendisi, bazen de bir yemek' olduğunu ifade eden Vali Baydaş, 'Bunların her biri bizim yaşayan mirasımızdır ve tıpkı bir tarla, mal veya bina gibi evlatlarımıza, torunlarımıza aktarmamız gereken kıymetli unsurlardır. Esasen bu unsurlar, mirasa konu olan mal ve mülkten daha kıymetlidir' dedi.

'KÜLTÜR, BİR MİLLETİN ORTAK HAFIZASIDIR'

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak da konuşmasında, 'Kültür, bir milletin ortak hafızasıdır. Geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütünüdür. Aynı zamanda insanın ait olduğu topluma olan bağını güçlendiren, kimliğini şekillendiren ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli unsurlardandır. Genel Müdürlüğümüz bu kıymetli değerlerin belgelenerek, kayıt altına alınması ve nesiller arasında aktarılması amacıyla alan araştırmaları yolu ile belgeleme ve tespit çalışmaları da yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Rize'den toplam 2510 belge, 30 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve ulusal envanterde 11 unsur kayıtlı bulunmaktadır.' dedi.

'MİLLETLERİ GÜÇLÜ KILAN, SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL MİRAS, ORTAK DEĞERLER VE KÖKLÜ GELENEKLERDİR'

Oymak, milletleri sahip oldukları kültürel miras, ortak değerler ve köklü geleneklerin güçlü kıldığına işaret ederek, 'Çünkü aidiyet duygusu güçlü olan toplumlar, geleceğini de güçlü bir şekilde inşa eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak düzenlediğimiz Yaşayan Miras Şöleni de bu anlayışın bir yansımasıdır. Geleneksel el sanatlarımızdan sahne sanatlarımıza, müziğimizden süsleme sanatlarımıza kadar köklü mirasımızın yaşayan temsilcilerini sizlerle buluşturuyor; kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve aktarılmasına katkı sunuyoruz. Bu yıl 15 şehirde gerçekleştirilecek olan şölenlerimizin 9. durağı olan Rize'de 2. kez 50 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârımız ile bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şölenimizin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz İhsan Selim Baydaş Beyefendiye ev sahipliği için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca şölenimize katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Alper Avluk nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, protokolün katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANATLA DOLU ŞÖLEN

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ikinci kez ev sahipliği yapan Rize'de Şölen kapsamında, geleneksel el sanatlarımızdan; Kaligrafi, Telkâri, Halı Dokuma, İç Edik Yapımı, Çorap Örücülüğü, Tespih Yapımı, Tel Kırma, Seramik, Filografi, Deri İşleme, Çarpana Dokuma, Trabzon Hasır Bileziği, İğne Oyacılığı, Çömlekçilik, Peşkir Dokuma, Keçecilik, Bıçakçılık, Zihgir Yapımı, El Nakışı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Cam İşleri, Ahşap Oymacılığı, Naht, Bağlama Yapımı, Mücevher Sâdekârlığı, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı gibi birçok sanat dalından davet edilen ustalar Rize Çay Çarşısı'nda; kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

17 ilden toplam 50 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı etkinlik yarına kadar Rize'de sanatseverlerle buluşacak. Uygulamalı atölyeler, sergiler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan şölen, Rize'nin kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleşmesine katkı sağlıyor. Ziyaretçilerine el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı sunan Şölende Türk Süsleme Sanatları Sergileri kapsamında Hüsn-i Hat, Minyatür ve Ebru sergileri sanatseverlerle buluştu. Çocuklara yönelik olarak; Karagöz sanatçısı Ahmet Bünyamin Özdem tarafından Karagöz gösterisi minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatarak onları geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştıracak. Ayrıca oluşturulan çocuk oyun alanlarında Mangala, Topaç Çevirme, Seksek, Dokuztaş gibi geleneksel oyunları çocuklarla buluşuyor.

RİZE YAŞAYAN MİRAS ŞÖLENİ PROGRAMI

BUGÜN

10.30 El Sanatları Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi

10.30 Türk Süsleme Sanatları Sergilerinin İzlenmesi

14.00 Ahmet Bünyamin Özdem'in Karagöz Gösterisi (Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi)

YARIN

10.30 El Sanatları Sanatçıların Performanslarının İzlenmesi

10.30 Türk Süsleme Sanatları Sergilerinin İzlenmesi