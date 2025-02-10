ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin Avro tutarında sözleşme imzalandı.

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Demir yolu sinyalizasyon sistemlerinin temini için önemli bir işbirliği yapılacak sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: igf