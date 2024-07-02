TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk basketbolunun gelecek vaat eden yeteneklerinden 2004 doğumlu oyun kurucu Demircan Demir’i kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Türk basketbolunun gelecek vaat eden yeteneklerinden Demircan Demir ile sözleşme imzaladı.

Basketbola İzmir’de Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan 2004 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki Demircan Demir, şutör gard (2) ve oyun kurucu (1) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerindeki ilk Türkiye Basketbol Süper Ligi deneyimini 2023-2024 sezonuyla birlikte Pınar Karşıyaka’da yaşayan Demircan Demir, geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde süre aldığı 5 maçta 2.2 sayı-1.6 asist ortalamalarıyla oynarken; 2023-2024 sezonunda aynı zamanda Pınar Karşıyaka’nın pilot takım anlaşmasının bulunduğu Karşıyaka Belediyesi İzmir’de de görev yaptı. Demircan Demir, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde de 11 maçta 22 sayı (%35.8 üçlük)-3.9 asist-5.5 ribaund-1.6 top çalma ortalamalarını imza atmıştı.

Yeni sezon ile birlikte kulübümüzün bir parçası olacak olan Demircan Demir’e 2024-2025 sezonuyla birlikte kariyerinde başarılar diliyoruz.

DEMİRCAN DEMİR KİMDİR?

15 Haziran 2004, İzmir doğumlu olan 1.98 cm boyundaki Demircan Demir, shooting guard (2) ve point guard (1) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Basketbola İzmir’de Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan Demircan Demir, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarını hem Pınar Karşıyaka altyapısı alt yaş gruplarında, hem de kulübün pilot takımı Bornovo Belediyesi ile Türkiye Basketbol Ligi deneyimi yaşayarak geçirdi.

Profesyonel kariyerindeki ilk Türkiye Basketbol Süper Ligi deneyimini 2023-2024 sezonuyla birlikte Pınar Karşıyaka’da yaşayan yetenekli oyuncu, Basketbol Süper Ligi’nde süre aldığı 5 maçta 2.2 sayı-1.6 asist ortalamalarına imza atarken; 18 Nisan 2024 tarihinde ligin 27. haftasında oynanan Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor karşılaşmasında 8 sayı-2 ribaund-6 asist-10 verimlilik puanıyla oynayarak hem profesyonel kariyerindeki ilk sayılarını kaydetmiş hem de ‘haftanın genç oyuncusu’ seçilmişti.

2023-2024 Sezonunda aynı zamanda Pınar Karşıyaka’nın pilot takım anlaşmasının bulunduğu Karşıyaka Belediyesi İzmir’de de süre alan Demircan Demir, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ise 11 maçta 22 sayı (%35.8 üçlük)-3.9 asist-5.5 ribaund-1.6 top çalma ortalamalarıyla oynadı.