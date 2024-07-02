Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun (BASKF) Ekim ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olacağını açıklayan Çetin Yıldız, seçimler öncesi projelerini açıkladı. Bursa ve 17 ilçede birçok kulübün desteğini yanına alarak yola çıkan Başkan Çetin Yıldız, projeleri arasında özellikle metropol bir kent olmasına rağmen gece maçlarının oynanmamasının önüne geçerek Bursa’da gece maçlarının oynayacağının garantisini verdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Projelerini açıklayan Yıldız, velilerin hafta içi maçlarına yönelik beklentilerine cevap vereceklerini söyleyerek, “Artık çocuklarımızın eğitimden geri kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Her ilçeye tam yetki verilen temsilciler atayacaklarını söyleyen Başkan Adayı Yıldız, “BASKF olarak gücü tek elde toplayan değil, gücü yayan bir anlayış sergileyeceğiz. Tüm ilçelerimizde yaşanan her soruna anında müdahale edebilecek bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. İlçe temsilcilerimiz BASKF’nin başkanı kadar bölgelerinde yetkili olacak” dedi.

İşte Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun (BASKF) Başkan Adayı Çetin Yıldız’ın vaat ettiği projeler:

1-Güven Ortamının yatırılması, şeffaf ve eşit yönetim anlayışının sağlanması

2-Saha içinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması

3-Saha içerisinde sağlıkçıların gerekli eğitimleri alması ve spor kulüplerine sağlık çantalarının temin edilmesi.

4-sosyal medya, internet sayfası, iletişim gurupları oluşturularak iyi ve aktif yönetilmesi.

5-Hafta içi maç oynatılmaması.

6-Gece maç müsabakalarının oynatılması ve ayarlanması.

7-Süper Amatör-1. Küme-2. Küme Guruplarına Lig sponsor destek çalışmalarına ivedi şekilde başlatılması.

8-Kulüp lokali olmayan kulüplere belediye ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak çalışarak tesis ve kulüp binası kazandırılmasını sağlamak.

9- BASKF Yönetici içinde doktor-avukat-Mali Müşavir-Psikolog bulundurulması.

10- BASKF tarafından yardımlarının eşit ve adil şekilde yapılanmasını sağlamak.

11-Bölgelerde aktif ve adil yöneticilerin BASKF yönetimine alınması.

12-Sezon planlaması ve her maç programlarının antrenör ve kulüp yöneticileriyle birlikte ortak akıl ile hareket edilmesini sağlamak.

13-Her ay bir ilçede kulüplerle bir araya gelerek talepleri toplamak, toplantı yapmak ve çözüme ortak akılla ulaştırmak.

14-Şampiyon olan guruplarda kulüplere kupa töreni tekrardan yapılmasını sağlamak.

15-Geleceğimiz alt yapılara hak ettikleri maddi ve manevi desteği vermek.

Çetin YILDIZ / Duaçınar Spor Kulübü Başkanı

Yıldırım Kulüpler Birliği Başkanı

BASKF Başkan Adayı