Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve yaptıkları görüşmeye dair konuştu.

"BAHÇELİ, CANLI YAYINDAN 1 DAKİKA SONRA BENİ ARADI"

Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını söyleyen Bakırhan, “Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi” ifadelerini kullandı.