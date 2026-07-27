CHP'den ayrılarak yeni oluşuma giden Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının gün ve saat belli oldu. Yeni Parti de, grup toplantısını CHP ile birlikte Salı günü gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - Yeni Parti'nin TBMM'de yapacağı grup toplantılarının günü belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Meclis'teki büyük toplantı salonu Yeni Parti'ye tahsis edilirken, partinin grup toplantılarını her salı günü saat 11.45'te gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM grup toplantısı ise daha önce olduğu gibi her salı saat 13.30'da yapılmaya devam edecek.