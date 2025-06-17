Bunlar da ilginizi çekebilir

Darphane, detaylı bilgi için resmi e-mağaza sitesini ziyaret etme çağrısı yaptı.

Tarihi ve kültürel değerleri yansıtan bu özel seri, koleksiyonerler ve tarih meraklıları için büyük ilgi çekmesi bekleniyor.

“Metapoetika” ile Ersun Çıplak’a büyük onur!

“Metapoetika” ile Ersun Çıplak’a büyük onur!

Hatıra paralar, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren https://emagaza.darphane.gov.tr adresi üzerinden satın alınabilecek.

Darphane, Osmanlı Padişahları Bimetal Hatıra Para Serisi 1-9’u 18 Haziran Çarşamba günü saat 11:00’de satışa sunuyor. Paralar, emagaza.darphane.gov.tr üzerinden temin edilebilecek. ANKARA (İGFA) - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Osmanlı Padişahları Bimetal Hatıra Para Serisi 1-9’un satışa sunulacağını duyurdu.