Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde vektörle mücadele ve yerinde müdahale operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. iş birliğiyle Bursa genelinde halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve karasinekle mücadele sürüyor.

Alanında uzman veteriner hekimler tarafından sivrisinek ve karasinek yuvalama noktaları hassasiyetle belirleniyor. Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri tespit edilen noktalara, sivrisinek ve karasinek yaşam döngüsünün erken döneminde müdahale ediyor.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARSIZ İLAÇLAR KULLANILIYOR

Gündüz saatlerinde larva noktalarında ilaçlama gerçekleştiren ekipler, gece saatlerinde de sivrisinek ve karasinek bertarafı için şehrin dört bir yanında ilaçlama yapıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veteriner hekimlerince hazırlanan, insan sağlığına hiçbir olumsuz etkisi bulunmayan ve çevreye duyarlı biyosidal ilaçlar kullanıyor.

Şehir genelinde 90 ilaçlama aracı ve 238 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında müdahale edilen üreme noktaları düzenli olarak kontrol edilerek yeniden ilaçlama gerektiren alanlara ekipler tarafından ilaçlama yapılıyor.

SİNEKLER KAYNAĞINDA BERTARAF EDİLİYOR

Vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla vektör popülasyonu artışının kaynağında önlenmesi ve mevcut sinek varlığının bertaraf edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hem ekiplerin bütüncül planlaması hem de vatandaşın talepleri doğrultusunda kesintisiz şekilde devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, vektörle mücadele çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede 'Bursa'mızın dört bir yanında uzman kadromuzun kapsamlı planlaması dahilinde saha ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor. Beraberinde vatandaşlarımızdan gelen talepler de planlama kapsamına alınarak belirlenen noktalara ivedilikle müdahale ediliyor. Hem kaynağında kurutma hem de mevcut sinek varlığını bertaraf etme operasyonlarında insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan ilaçlar kullanılıyor. Aynı zamanda çevreye de duyarlı olan bu ilaçlar uzman veteriner hekimlerimizce hazırlanıyor. Ayrıca ekiplerimiz, sahada gerçekleştirdiği periyodik denetimlerle hem daha önce müdahale edilmiş hem de yeni noktalarda ilaçlama yapıyor. İl genelinde yoğun mesaiyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.