Yenimuhacır Beldesi’nde geçtiğimiz Pazar günü akşamı yapılan elenme düğününde damadın arkadaşları Müslüm Gürses parçası ile arkadaşlarına sürpriz yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral’ın nikahlarını kıydığı İlkem Kale ve Dilan Çetal’ın, nikahında gelin Çetal, İlkem Kale ile evlenmeyi kabul ediyor musun? sorusuna evet cevabını verdikten sonra damat İlkem Kale’ye Kıral’ın sorduğu cevap öncesi Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, damadın arkadaşlarının sürpriz isteği ile Müslüm Gürses’in “Böyle Bir Aşk Görülmemiş” dünyada şarkısından sonra damat İlkem Kale’de evet cevabını vererek birlikteliklerini perçinledi.

Düğün müzik eşliğinde devam etti.