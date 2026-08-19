Gezici Umut Atölyesi, farklı ilçelerde çocuklarla buluşarak farkındalık, empati ve dayanışma duygusunu güçlendiren etkinliklerini sürdürüyor. Atölye son olarak; Söğütlü, Sapanca ve Karasu'daki üç mahallede çocuklarla bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların farklılıkları anlayan, empati kurabilen ve dayanışma duygusu güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Gezici Umut Atölyesi, farklı ilçelerde çocuklarla bir araya gelerek farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Gezici Umut Atölyesi son olarak Söğütlü Akgöl Mahallesi, Sapanca Hasanpaşa Mahallesi ve Karasu Karapınar Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Atölye kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar birlikte oyun oynadı, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlikte vakit geçiren çocuklar, farklılıkların bir ayrışma değil, hayatı zenginleştiren önemli bir değer olduğunu yaşayarak deneyimledi.