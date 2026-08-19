Maltepe Belediyesi'nin ağustos ayında düzenlediği Yaz Gezileri'nin bu haftaki programında Kemerburgaz Kent Ormanı ziyaret edildi. Ücretsiz olarak organize edilen etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepeliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Eyüpsultan Kemerburgaz Mevkii'nde vatandaşların ücretsiz kullanımına açılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı'nda kültür, sanat, spor ve eğlenceyle dolu bir gün geçirdi.

MAĞLOVA SU KEMERİ ZİYARET EDİLDİ

Gezi programının devamında katılımcılar, Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi üzerinde inşa edilen ve dünya su mimarisinin başyapıtları arasında gösterilen Mağlova Su Kemeri'ni de yerinde inceleme fırsatı buldu. Tarihi yapıyı inceleyen katılımcılar, gezi sonunda toplu fotoğraf çektirdi.