Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkisinin iyice hissedildiği ve sağlıklı gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüzde Proje Evi Kooperatifi zeytin üreticilerini sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamaları konusunda desteklemek üzere, “ANATOLiVAR” projesine başladı. Proje ekibi ilk görüşmeler için Bursa’ya geldi.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Slow Food işbirliği içinde zeytin üretim havzalarını oluşturan Marmara, Kuzey Ege, Orta Ege, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülüyor.

Projede Dünya’nın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’de zeytincilik sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine ilişkin sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje çalışmaları kapsamında çeşitli analizler ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek, zeytin çeşitleri ve zeytin üreticilerini kapsayan güvenilir bir veritabanı ve bir rehber kitap hazırlanacak. Ayrıca ilgili üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının (STK), işletmelerin ve bireylerin farkındalık ve bilgisinin artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek; küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik, sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, pazara erişim ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için eğitimler, atölye çalışmaları, webinarlar, deneyim paylaşımları, teknik destek ve üreticiler, STKlar ve devlet kurumları arasında işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik ağ oluşturma çalışmaları yapılacak.

Bursa, başta Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik ilçeleri olmak üzere zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin önde gelen illerinden biri. Özellikle ilde yaygın olarak yetiştirilen, ağırlıklı olarak sofralık siyah zeytin olarak tüketilen, yöreye özgü Gemlik Zeytini ülkesel coğrafi işaretin ardından AB coğrafi işaretini de alarak Avrupa Birliği tarafından da tescil edildi. Bunun dışında orijini İznik olan İznik Çelebi, orijini Edincik olan Edincik Su/Erdek Su, Bursa ilinin yerel zeytin çeşitleri arasında yer alıyor. İlde özellikle iklim değişikliğinin artan etkilerine uyumlu ve dirençli sürdürülebilir zeytinciliğin yaygınlaşması için daha fazla çalışma ve etkinlik yapılması önem taşıyor. Bu amaçla projenin ilk adımı olarak, geleneksel zeytinciliği, bölgeye özgü yerel zeytin çeşitliliğini ve doğayı korurken aynı zamanda kaliteli zeytin üretiminin de artırılmasının mümkün olduğu Bursa’da ve ilçelerinde ilgili kurumlar, uzmanlar, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılarak proje ve etkinlikleri hakkında bilgi aktarılıyor, görüş alışverişleri gerçekleştiriliyor.