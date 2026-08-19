Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunda sahneleyeceği, 'Karanlıktan Bahsetmek Yok' adlı oyunun provalarına başladı. Günay Ertekin'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini, izleyicileri duygu yüklü oyunlarla buluşturmasıyla tanınan, yazar ve yönetmen Özen Yula üstleniyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yeni sanat döneminde seyircisini birbirinden iddialı projelerle buluşturacak olan Şehir Tiyatrolarında sezon hareketliliği başladı.

'Karanlıktan Bahsetmek Yok' dramatik ve bir o kadar da neşeli hikâyesiyle izleyiciyi sarıp sarmalayacak. Prodüksiyonun dekor ve kostüm tasarımını Almila Altunsoy, ışık tasarımını ise Yasin Gültepe gerçekleştirecek.

Oyun, hüzünlü bir hikâyeyi, canlı ve gülümseten bir anlatımla aktarıyor. Annelerinin vefatı üzerine buluşan üç kız kardeş, geçmişle bugün arasında gidip gelerek sevgiyi, sevgisizliği ve aile olmanın önemini sorguluyorlar.

Ekim ayı başında Şehir Tiyatroları Haldun Dormen Sahnesi'nde seyirciyle ilk buluşmasını gerçekleştirecek olan 'Karanlıktan Bahsetmek Yok', sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.