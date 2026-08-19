Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 'İslam İzcileri Dostluk Kampı'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Türkiye ile birlikte 16 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenen 'İslam İzcileri Dostluk Kampı'nın ikincisine ev sahipliği yapıyor. Gerçekleştirilen kampta izciler, 24 Ağustos'a kadar birçok etkinliğe katılarak, Konya gezisiyle şehri yakından tanıma fırsatı elde edecek.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Türkiye ile birlikte 16 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenen 'İslam İzcileri Dostluk Kampı' Beyşehir yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'nın katılımıyla resmi açılışı yapılan kamp kapsamında; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archery tag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar gerçekleştiriliyor.

Farklı ülkelerden gelen Müslüman izcilerin tanışıp kaynaşarak dostluklarını kardeşliğe dönüştürdükleri bir kamp yapmaları hedefleniyor.

İZCİLER, 24 AĞUSTOS'A KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILACAK

Türkiye'nin yanı sıra kampta; Cezayir, Mısır, Etiyopya, Irak, Kuveyt, Lübnan, Libya, Filistin, Katar, Somali, Suriye, Tunus, Bosna-Hersek, Fas ve Ürdün'den izciler yer alıyor.

Gerçekleştirilen kampta izciler, 24 Ağustos'a kadar birçok etkinliğe katılarak Konya gezisiyle şehri yakından tanıma fırsatı elde edecek.

16 ülkeden ve Türkiye'nin 45 şehrinden 2 binin üzerinde izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı boyunca Kent Ormanı 25 Ağustos'a kadar ziyarete kapalı olacak.