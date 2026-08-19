Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğindeki SİA, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya için 'Bisiklet Şehri Konya' podcast serisini başlattı. İçeriklere dijital platformlar ve bisiklet tramvaylarından erişilebiliyor.

KONYA (İGFA) - Konya'nın bisiklet alanındaki birikimini, şehirde gelişen bisiklet kültürünü ve bisiklet ekosistemini farklı perspektiflerden değerlendiren podcast serisinde; bisiklet sporu, hakemlik, engelsiz bisiklet deneyimi ve topluluk kültürü gibi çeşitli başlıklar işleniyor.

Podcast serisi kapsamında, bisiklet ekosisteminin aktörleri olan sporcular, antrenörler, hakemler, spor yöneticileri ve bisiklet topluluğu temsilcileri konuk olarak yer alıyor.

BİSİKLET TRAMVAYINDA SİA PODCAST DENEYİMİ YAŞANACAK

Bisiklet Şehri Konya podcast serisi kapsamında hazırlanan bölümlere ait erişim kodları da şehirde hizmet veren bisiklet tramvaylarına yerleştirilerek içeriklerin geniş kitlelere ulaştırılması sağlanıyor.

Bisikletin yalnızca spor aracı olmadığı, aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam, sosyal etkileşim ve şehir kültürünün önemli unsurlarından biri olduğu anlayışıyla hazırlanan podcast serisi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara nitelikli bir katkı sunarak programların işitsel hafızasını tutuyor.

'Bisiklet Şehri Konya' podcast serisine podcast platformlarından erişilebiliyor. Yıl boyunca yayınlanacak bölümlerle bisikletin spor, ulaşım ve gündelik yaşamdaki rolünü farklı perspektiflerden ele alınacak.

SİA'DAN NİTELİKLİ PODCAST SERİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle 26 Ekim 2020 tarihinde kurulan SİA, toplumsal dönüşümün ve kültür endüstrilerinin önemli bir dalı olan yayıncılık alanında nitelikli hizmetler üretiyor.

Kalkınma ekonomisine katkı sunacak şekilde gençlerin kapasite geliştirmesine katkı sunan SİA, podcast serileriyle nitelikli ve doğru bilgi ile toplumu buluşturmayı hedefliyor.