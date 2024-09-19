Bursa'nın Mudanya ilçesinde Nilüfer, Yeşil, Heykel ve Bandırma Rotary Kulüpleri’nin işbirliğiyle Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı’nda çevre temizliği yapıldı.BURSA (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleir kapsamında Mudanya'da gönüllü Rotaryenlerin de katkılarında Mütareke sahili ile eski Rum evlerinin olduğu Halitpaşa Mahallesi sınırlarındaki sokaklardaki atıklar toplandı.

Dlgıçlar ise Mütareke Müze Evi yanındaki sahilden denize giriş yaparak sualtı temizliği gerçekleştirdi.

Nilüfer, Yeşil, Heykel ve Bandırma Rotary Kulüpleri üyeleri, Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı’nda temizlik etkinliğiyle çevre bilincine dikkat çekti. Yüzeydeki çöpleri temizleyen gönüllülere, Mütareke Evi’nin arkasında dalış yapan dalgıçlar da deniz temizliği ile destek verdi. pic.twitter.com/lHYlBNNSRN— Mudanya Belediyesi (@MudanyaBel) September 19, 2024

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği ile çevre bilinci oluşturularak daha yaşanılabilir ve yeşil bir Mudanya için katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Dalgıç, "Mudanya evimiz, evimizi temiz tutmak hepimizin görevi.” mesajını yineledi.