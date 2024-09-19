Ülke genelinde 2002 yılında 60 olan idare mahkemelerinin sayısı bu yıl kurulan 33 yeni idare mahkemeleriyle birlikte toplamda 214'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nın, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük olarak belirlenmesine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplamda idare mahkeme sayılarının 214'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Tunç, Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük illerimizde idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkeye ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.