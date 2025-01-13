Marı̇na sektörünün en hızlı büyüyen markası D-Marin, BOOT Düsseldorf 2025’te Akdeniz ve Körfez’deki 8 ülkede yer alan 25 marinasını ve geliştirdiği yenilikçi projelerini tanıtıyor.İSTANBUL (İGFA) - Fuarda sergilenecek yeniliklerden biri olan yeni D-Marin Uygulaması, kullanıcıların teknelerini uzaktan izlemelerine ve enerji tüketimlerini akıllı sistemler aracılığıyla yönetmelerine olanak sağlayarak marina deneyimini daha pratik ve verimli hale getiriyor. Marina ağını genişleterek 2024 yılında önemli bir büyüme kaydeden D-Marin, teknoloji odaklı çözümleriyle sektördeki liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Premium marinaların seçkin markası D-Marin, BOOT Düsseldorf 2025'te en son gelişmelerini ve yeniliklerini sergileyecek. Ziyaretçiler, D-Marin'in şu anda Akdeniz ve Körfez bölgelerinde bulunan 8 ülkedeki 25 marinayı içeren geniş portföyünü ve geliştirilmekte olan yeni projeleri keşfetme fırsatı bulacak.

2024 yılı boyunca D-Marin’in marina ağını genişletme ve geliştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten D-Marin Ticari İşler Direktörü Dean Smith, “Yeni marina geliştirmeleri, stratejik satın almalar ve yenilikçi hizmetlerle marina endüstrisi için yeni standartlar belirliyoruz. Gelişmelerimizi Boot Düsseldorf'ta ziyaretçilerle paylaşmaktan heyecan duyuyor ve 2025 yılında bu ivmeyi daha da ileriye taşımayı dört gözle bekliyoruz” dedi.