İzmit Belediyesi'nin 16 Ocak Basın Onur Günü kapsamında düzenlediği söyleşide, basının Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki hayati işlevi, İzmit'in tarihsel rolü üzerinden ele alındı

KOCAELİ (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, tarihçi-yazar Emel Engin moderatörlük yaparken, akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin katılımcılarla buluştu. Söyleşide, basının Cumhuriyet'in inşa sürecindeki yönlendirici ve bilgilendirici etkisi tarihsel veriler ışığında değerlendirildi.

Leyla Atakan Kütüphanesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmit'te gerçekleştirdiği askeri incelemeler, diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde kamuoyuna verilen mesajlar ve halkla kurulan doğrudan temasın önemi üzerinde duruldu. Bu süreçlerin basın aracılığıyla topluma aktarılmasının taşıdığı sorumluluk vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, Atatürk'ün basına atfettiği kamusal görev, Milli Mücadele'nin meşruiyetinin güçlendirilmesinde basının oynadığı rol ve İzmit'in stratejik konumu; belge ve tanıklıklar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Basın Onur Günü'ne özel hazırlanan programa çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.