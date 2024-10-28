29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101’nci yılı kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde kutlamalar yapılırken, trafikte aksamalar da yaşanıyor.Gülsün ARSLAN /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentin gözde ilçesi Mudanya'da ki etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi, caddelerde hareketliliğe ve trafik sıkışıklığının oluşmasına sebep oldu.

TRAFİK POLİSLERİNDEN DENETİM

Cumhuriyetimizin 101’nci yılı olan bayrama son gün kala, trafik polisleri denetim yaptı.

Vatandaşlar, etkinlik alanlarına ulaşmakta zorlanırken, park yeri bulma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

YETERSİZ OTOPARKLAR CADDELERE YÖNELTTİ

Öte yandan Mudanya'da otopark sayısının yetersiz olması, araç sahiplerini caddelerde park etmeye yöneltti. Dar sokaklarda karşıdan gelen araçlarla karşı karşıya kalan sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.