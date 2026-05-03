Bursaspor, '700. Yıl Fetih Forması'nı ön satışa sundu. Forma, 1 Haziran'a kadar özel lansman fiyatıyla taraftarlarla buluşacak.

BURSA (İGFA) - Bursaspor, 700. yıla özel hazırladığı 'Fetih Forması'nı satışa çıkardı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre forma, bugün saat 19.23 itibarıyla ön satışa çıkarılacak.

Sınırlı süreli kampanya kapsamında forma, 1 Haziran tarihine kadar 1.923 TL lansman fiyatıyla satışta olacak.

Taraftarlar, ürüne kulübün resmi satış platformu üzerinden ulaşabilecek.

Özel tasarıma sahip formanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

