Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 ile Türkiye'nin spor turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2026 kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, organizasyonun başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunun pekiştiğini ifade etti.

Antalya'nın spora elverişli iklimi, modern tesis altyapısı ve yüksek hizmet kalitesiyle öne çıktığını belirten Bak, bu tür organizasyonların spor turizmine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Bak, turnuvanın Türkiye'nin tanıtımına ve marka değerine katkı sunduğunu belirterek, Türk sporunun gelişimine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.