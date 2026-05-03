Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa Uluslararası Spor Festivali' ile sporun heyecanını tüm şehirde yaşatıyor.

BURSA (İGFA) - 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenen festivalde, hafta sonu boyunca Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerinde birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Dart, futbol, oryantiring, satranç, voleybol, badminton, tenis, masa tenisi ve sokak basketbolu gibi farklı branşlarda düzenlenen müsabakalar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Takım sporlarında oynanan karşılaşmaların ardından kupalar da sahiplerini bulmaya başladı.

Aileleriyle birlikte etkinlik alanlarına gelen vatandaşlar, yarışmalara katılarak rekabetin heyecanına ortak olurken, gün boyu süren aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, her yaştan katılımcı sporla buluşurken, tribünlerde oluşan coşku Bursa'nın dört bir yanına yayıldı.

'Bursa Uluslararası Spor Festivali' coşkusu, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.