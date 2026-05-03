İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından 2016 yılından bu yana organize edilen İstanbul'u Koşuyorum etkinliğinin bu yılki Asya etabı gerçekleştirildi. Üsküdar'da düzenlenen organizasyonda zorlu hava şartlarına karşın yaklaşık 4 bin kişi parkura çıktı.

'İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Hissediyorum!' sloganıyla hayata geçirilen yarışın startını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk birlikte verdi.

Etkinlikte zorlu hava koşullarına rağmen 5K parkurunda 848, 10K parkurunda ise 2 bin 973 olmak üzere toplamda 3 bin 821 koşucu ter döktü.

5K'DA ŞAMPİYONLAR ALİ VE KOLPAKOVA

Üsküdar'ın eşsiz tarihi dokusu ve doğal güzellikleri eşliğinde koşulan İstanbul'u Koşuyorum Asya etabında, saat 08.00'de başlayan 5K yarışında erkeklerde Suriyeli Nuri Mohamed Ali, 16:36'lık derecesiyle birinciliğe ulaştı. Ömer Talyak 16:47 ile ikinci sırayı alırken, Iraklı Ishaq Abbas Mahmood Alridha 16:51 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rus Mariia Kolpakova, 21:01'lik derecesiyle zirvede yer aldı. İranlı Samin Larki 22:45 ile ikinci, Gizem Taşkaya ise 23:08 ile üçüncü sırada finiş gördü.

5K genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkek sporculara Sportive tarafından hediye çeki verildi. Yarış sonunda birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin 500 ve üçüncüler 5 bin lira değerinde hediye çeki kazandı.

10K'DA ZİRVE BAKAR VE KAPDAN'IN

Saat 09.15'te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinde 33:09'luk performansıyla Ayhan Bakar birinciliği elde etti. Onu 34:18'lik ile Mestan Turhan ve 34:21 ile Sefa Karakaya takip etti. Kadınlar kategorisinde ise birincilik 41:28 ile koşan Ebru Kapdan'ın oldu. İkinci sırayı 45:22 ile Gamze Turhan, üçüncü sırayı ise 46:38 ile Liubov Özkalgay aldı. 10K yarışında dereceye giren sporcular; birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 25 bin, 20 bin, 15 bin, 10 bin, 8 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca 10K kategorisinde yarışı 90 dakika içerisinde tamamlayan katılımcılar, 1 Kasım'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna katılım için gerekli barajı da geçmiş oldu.

Yarış kapsamında 10K parkurunda 13 farklı yaş kategorisinde ilk üçe giren sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. Tedarik sponsorları Sportive, Fellas, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon'un destekleriyle düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum Asya etabının sonuçlarına istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2026 adresinden ulaşılabiliyor.