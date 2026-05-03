MUĞLA (İGFA) - Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi, Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silverstre ekibinin birinciliği ile sona erdi.

Kazaz-Silvestre aynı zamanda Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar Birinciliklerini de kazanırken, Team Petrol Ofisi de takımlar birinciliğinin sahibi oldu. Kazaz ayrıca Jandarma Özel Etabı En İyi Zaman ödülü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden Esin Kara'nın tasarladığı Black Shark özel ödülü ve MAJİ Art Gallery sanatçılarından Hüseyin Kuşataner'e ait özgün eser ile ödüllendirildi.

Milas ve Bodrum bölgesindeki asfalt zeminli özel etaplarda büyük mücadeleye sahne olan rallideki bir diğer özel ödül olan Emre Yerlici Özel Etabı En İyi Zaman ödülünü de Burak Çukurova-Burak Akçay, 1988-1989 ve 1990 Türkiye Ralli Şampiyonu Emre Yerlici'den aldı.

35 otomobil ve 70 sporcunun mücadele ettiği rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ekibi olurken, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N'de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birincilikleri ile Remed Assistance Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

Merhum sporcu Behiç Yurdaçalışan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Gürol Baranlı-Alp Atak birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 5 birinciliğinin de sahibi oldu. Kupada Ömer Güneş-Sevi Akal ikinci ve Kategori 3 birincisi olurken, Orçun Nural- Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı. Kategori 2'de Baran Demirkan-Yunus Emre Bol ve Kategori 1'de ise Berat Yıldırım-Sena Er birincilik elde ederken, kadın pilotlar birincisi Hilal Olgun oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 06-07 Haziran tarihlerinde Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilecek olan üçüncü ayak 50. Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.