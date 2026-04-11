Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülünü bizzat takdim ettiği ve Sakarya'da engellilerin önünden zorlukları kaldıran ulaşım projesi görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Devreye alınmasıyla toplu taşımada yeni bir dönemi başlatan 'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi' projesinin tanıtımını Yusuf Alemdar'la birlikte bizzat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya yaptı. Dr. Kaya, 'Hepimizin tek bir gayesi var. Bu ülkenin tüm evlatlarının yüzünü güldürmek' derken; Başkan Alemdar ise, 'Sakarya'da engelsiz bir şehir oluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği bir ulaşım projesiyle Türkiye'ye, hatta yerel yönetimler ölçeğinde tüm belediyelere örnek oldu. Bir süre önce dijital olarak devreye alınan 'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi' projesi, şehirde yaşayan engelli bireylerin toplu taşıma araçlarında karşılaştığı engelleri ortadan kaldırdı.

Proje, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 'Erişilebilir Ulaşım Projesi' ödülüne layık görülmüş ve ödülü ise Başkan Yusuf Alemdar'a bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.

Sakarya toplu taşımasında yeni bir dönemi başlatan proje, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı. Durakta bir engelli yolcu olduğunu, araçta engelli bir bireyin yolculuk yaptığını, hangi durakta ineceğini şoföre dijital sistemle bildiren, engelli refakatçilerine ise anlık konum bilgisi paylaşan, sesli ve görsel komut ile çalışan yeni uygulamanın tanıtımını bizzat Dr. Fatma Betül Sayan Kaya gerçekleştirdi.

Törene ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. İlhan Yılmaz ve Veysel Çıplak, Büyükşehir bürokratları, ilçe başkanları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Engelsiz bir şehir oluşturmak adına projeler geliştirdiklerine değinen Başkan Yusuf Alemdar, 'Sakarya'da engelsiz bir şehir oluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin refahını artırmak için ilçelerimizde Sosyal Gelişim Merkezleri inşa ediyoruz. Karapürçek'te şehrin 6'ncı SGM'sini hayata geçiriyoruz. Bu merkezlerde bireylerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, eğitim alabileceği ve nitelikli zaman geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi ulaşımda da hayatlarını kolaylaştırmak adına 'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu projemizin ödül almasında verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı, 'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi' projesiyle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

SAKUS uygulamasına entegre edilen sistem sayesinde görme, işitme ve bedensel engelli bireyler, sesli yönlendirme ve anlık bilgilendirme özellikleri ile şehir içi ulaşımı bağımsız şekilde kullanabiliyor. Engelli bireyler bu uygulamadaki görsel ve sesli komutlar sayesinde belediye otobüslerine rahatlıkla biniyor, inecekleri durağı tek bir dokunuşla şoföre bildiriyor ve sürücüye araçta engelli bir birey olduğunu anında aktarabiliyor.