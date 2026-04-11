Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. İlçede görev yapan emniyet mensupları, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen yemek organizasyonunda bir araya gelerek hem moral buldu hem de dayanışma örneği sergiledi.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, görevli polis memurları ve aileleri katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada, emniyet teşkilatının toplum huzuru için verdiği fedakâr hizmetler bir kez daha takdirle anıldı.

Program sonrası konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, emniyet mensuplarının üstlendiği kutsal görevin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kıymetli polislerimiz, her türlü takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu anlamlı haftada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir görev hayatı diliyorum.'

Gece boyunca meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan emniyet personeli, bu özel organizasyon dolayısıyla Başkan Tekin'e teşekkür etti. İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ve görevli memurlar, birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.