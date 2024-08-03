Şehmus EDİS / ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, enerji sorununun çözümü ve GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) bir an önce tamamlanmasının bölgemiz açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, bir an önce bu konuların çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım Şirketin yöneticileri ve diğer ilgili kurum yetkilerinin katıldığı toplantıya Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’ta katılarak, daha önce de dile getirdiği başta elektrik sorunu olmak üzere, GAP projesinin tamamlanmasına yönelik konularını ele alarak çözümünün hızlandırılmasına yönelik taleplerini iletti.

Toplantıda ilgili elektrik dağıtım şirketinin gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlaması gerektiğini belirten Milletvekili Faruk Kılıç, “Elektrik dağıtım şirketinin yaptığı uygulamaların denetlenmesi, bölgemizde devam eden elektrik kesintilerin son bulması, çiftçilerimizin enerji sorunun giderilmesi, enerji dağıtım tarifelerini mesken-tarım ve sanayi olarak ayırması, özelikle çiftçilerimize uygun fiyat tarifeleri uygulanması gibi taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve ilgili makamlara ileterek tarım şehri olan Mardin’de emek harcayan çiftçilerimizi işlerini çok daha verimli bir şekilde yapmalarının önünün açılması gerektiğini belirttik.”

GAP (GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ) Tarım alanında bereketli topraklarıyla anılan Mezopotamya Ovası’nın GAP Projesi kapsamında bir an önce Fırat’ın suyuyla buluşmasının önemli olduğunu dile getiren Kılıç, “ Bu önemli projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin tarım alanında orta doğunun ambarı konuma geleceğini, gelişim ve kalkınma konusunda bizleri çok daha ileri seviyeye ulaşacak GAP’ın ivedilikle tamamlanması için gerekli adımların atılması hususunu dile getirdik. Gerçekleştirilen toplantının ardından Mardin ile ilgili aktardığımız konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza taşınacağının sözünü de alarak toplantımızı tamamladık. İnşallah bizler AK Parti Mardin Milletvekilleri olarak dün olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın sorunlarını her zaman en üst seviyeden ilgili mercilere ileterek bu sorunların çözümü için ısrarcı olmaya devam edeceğiz.”acıklamasında bulundu.