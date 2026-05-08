Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2026'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde tersine çevirdiğini belirterek, 'Türkiye artık dünya ölçeğinde güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline geldi' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Fuarı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiinde küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasına girdiğini söyledi.

Türk savunma sanayiinin artık yalnızca bölgesinde değil, dünya genelinde güven veren ve yakından takip edilen bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, elde edilen başarının arkasında '100 bini aşkın kişinin emeği, milletin desteği ve devletin iradesi' olduğunu vurguladı.

'TÜRKİYE HER ALANDA KENDİ SİSTEMİNİ ÜRETEBİLEN BİR ÜLKE'

Yeni dönemde konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu dönüşümün kurucu aktörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçaktan insansız savaş uçaklarına, İHA ve SİHA'lardan elektronik harp sistemlerine, uydu teknolojilerinden füze ve radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede yerli üretim gerçekleştirdiğini kaydetti. Erdoğan, 'Denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda kendi imzasını taşıyan sistemleri geliştirebilen bir ülkeyiz' dedi.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR VURGUSU

Savunma sanayiinde geçmişte yüzde 80 seviyesinde olan dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltıldığını söyleyen Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin de dikkat çeken veriler paylaştı.

2025 yılında savunma ve havacılık ihracatının ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktığını açıklayan Erdoğan, 2026'nın ilk dört ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 milyar 871 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Nisan ayında savunma ve havacılık ihracatının 962 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, '23 yıl önce yıllık 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı yaklaşık bir haftada gerçekleştiriyor' ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ STRATEJİK BİR ADIMDIR'

Konuşmasında terörle mücadele ve iç güvenlik konularına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca birlik ve dayanışmayla ayakta kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım, Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefidir' dedi.

Terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca Türkiye'yi değil, bölge ülkelerini de huzur, güvenlik ve refah temelinde güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Erdoğan, bunun milletin ortak geleceği açısından stratejik bir vizyon olduğunu kaydetti.