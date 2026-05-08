ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticileri desteklemeye yönelik yeni tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, toplam 5 milyar 487 milyon TL tutarındaki ödemenin kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin yanında olmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yumaklı, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, üreticilerin her alanda desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Açıklamada, 'Gelenekten geleceğe uzanan köklü tarım kültürümüzü koruyor, toprağına sahip çıkan üreticimizi her alanda destekleyerek kırsaldaki yaşamı daha güçlü kılıyoruz' ifadeleri yer aldı.