Kocaeli'de İzmit Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında, BEKAŞ ve SARBAŞ şirketlerinde çalışan yaklaşık 1950 işçiyi kapsayan 2026-2028 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan anlaşmayla işçilerin maaşları ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gidildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük tarafından duyurulan sözleşmeye göre, 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 20, ikinci 6 ayında ise yüzde 16 oranında zam yapılacak. Sözleşmenin ikinci yılında enflasyon artı 1 puan, üçüncü yılında ise enflasyon artı 2 puan zam uygulanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 70 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Yeni sözleşmeyle birlikte belediyede en düşük giydirilmiş maaşın, ikramiyeler dahil ikinci 6 ay itibarıyla 70 bin TL seviyesine yükseldiği açıklandı. Başkan Hürriyet, ekonomik koşulların zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek, belediyenin mali disiplinini koruyarak çalışanların haklarını gözeten bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Hürriyet, 'Ödenemeyecek rakamlar vermek yerine sürdürülebilir ve çalışanlarımızın hakkını koruyan bir sözleşme yapmayı tercih ettik' dedi.

BAYRAM ÖNCESİ FARK AVANSI ÖDENECEK

Toplu iş sözleşmesinin bayram öncesinde tamamlanmasının önemine değinen Hürriyet, işçilerin zam farklarını hızlı şekilde alabilmesi için her çalışanın hesabına 5 bin TL fark avansı yatırılacağını açıkladı. Ayrıca Kurban Bayramı ödemelerinin de bayram öncesinde yapılacağı bildirildi.

Sözleşmeyle sosyal haklarda da önemli düzenlemeler yapıldı. Buna göre; Yemek yardımı ilk 6 ay için 320 TL, ikinci 6 ay için 360 TL oldu.

1 Mayıs ödemesi 2 bin TL'ye çıkarılırken, yakacak yardımı 2 bin 200 TL olarak belirlendi. Aile yardımı 2 bin TL, Ramazan Bayramı ödemesi net 3 bin TL, Kurban Bayramı ödemesi net 8 bin TL oldu.

İzin süreleri ise kademeli olarak artırılarak üçüncü yıl sonunda 16 güne çıkarıldı.

İdari izin günlerinde çalışan personele ek ödeme hakkı getirildi.

'7 YILDIR MAAŞLAR GECİKMEDİ'

Göreve geldikleri günden bu yana çalışan maaşlarının bir gün bile gecikmediğini belirten Hürriyet, yeni sözleşme döneminde de tüm ödemelerin zamanında yapılacağını ifade etti. Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ise uzun süren görüşmeler sonucunda belediye bütçesi içerisinde ulaşılabilecek en iyi noktaya geldiklerini belirterek, sözleşmenin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni etti.