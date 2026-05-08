Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda depo ve araçlarda yapılan aramalarda tonlarca tütün ürünü ve üretim ekipmanları ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yıldırım ilçesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 4 şüpheliye ait 3 depo ve araçta arama yapıldı.

Aramalarda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyonda 437 bin adet bandrolsüz makaron, 59 bin 780 adet tütünle doldurulmuş sigara, 388 kilogram açık kıyılmış tütün, 164 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ile 200 kilogram yurtdışı menşeli nargile kömürü bulundu.

Ayrıca 100 paket bandrolsüz sigara, 52 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 9 bin adet boş sigara kutusu ve 59 bin adet sigara poşeti de ele geçirilen ürünler arasında yer aldı.

Operasyonda ayrıca 2 tam otomatik dijital sigara basma makinesi, 2 hava kompresörü, 2 hassas terazi ve 4 sigara basma haznesine de el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Komutanlığımız emrinde görevli KOM Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe J.K.lığı ekiplerimiz tarafından, Bursa ili Yıldırım ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda (4) şüpheli şahıslara ait (3) depo ve araçta: pic.twitter.com/oRRfloJePl