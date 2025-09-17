Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın katledilişlerinin 64. yılında bir anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.