Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde önemli görev değişiklikleri ile yeni rektör atamaları yapıldı. Erdoğan, 1 Bakan Yardımcısı ile 4 rektör atamasını imzaladı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları, sağlık ve eğitim alanlarında yeni bir dönemi başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleşen atamalara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Aynı kararname kapsamında, çeşitli üniversitelerde rektörlük görevlerine yeni isimler atandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Adem Akçakaya ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.