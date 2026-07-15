Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kaleme aldığı '15 Temmuz: Türkiye Yüzyılı'nın İstiklal Beyannamesi' başlıklı makalesinde, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gece değil, milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz: Türkiye Yüzyılı'nın İstiklal Beyannamesi' başlıklı bir makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 15 Temmuz'da ortaya konulan mücadelenin, Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve İstiklal Harbi'ne uzanan tarihî direniş ruhunun günümüzdeki en güçlü yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak istiklal ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz'da yazılan demokrasi destanının Türkiye'nin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Makalesinde FETÖ ile mücadeleye de değinen Erdoğan, geçen 10 yıllık süreçte örgütle mücadelenin devletin tüm kurumlarında ve uluslararası alanda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulmasının ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının, benzer tehditlere karşı en güçlü güvence olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bugün daha güçlü, daha kararlı ve daha kenetlenmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Erdoğan, milletin ortak iradesi ve birlik ruhu sürdüğü müddetçe hiçbir ihanet odağının hedeflerine ulaşamayacağını ifade etti.