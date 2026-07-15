Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Anıtı'nı ziyaret ederek şehitleri andı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve kahraman gazilerle birlikte aziz şehitleri dualarla andıklarını belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların darbe girişimine karşı meydanlara çıktığını ifade etti. Yılmaz, 15 Temmuz gecesinde yaşananların demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, 'Bu kahramanlık destanı, demokrasi tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, paylaşımında şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirterek, egemenliğine, demokrasisine ve vatanına sahip çıkan milleti saygıyla selamladı.