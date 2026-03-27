ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl beşincisi düzenlenen Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) gönderdiği video mesajda, 'Türkiye olarak tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara İstanbul'da hoş geldiniz dedi ve 'Kıtaların, kültürlerin ve gönüllerin buluşma noktası İstanbul'a sefalar getirdiniz' mesajını iletti. Zirvenin teması 'Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı, iki gün boyunca sürecek panellerde liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, kriz yönetiminden göç ve sosyal politikalara kadar geniş bir yelpazede ele alınacak konuların insanlık için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Ayrıca, zirveye katkı sunacak akademisyen, sivil toplum ve uluslararası aktörlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında, 'İkinci Cihan Harbi sonrası kurulan uluslararası sistem neredeyse her alanda meşruiyet krizi yaşıyor. Güç rekabeti enerji, teknoloji ve ticaret gibi alanlara yayılırken, sorunlar diyalog yerine silahla çözülmeye çalışılıyor, soykırımlar, savaşlar ve krizler giderek artıyor' değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı, hakikat ve doğruların tahrif edilmesine karşı iletişim ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin insani değerleri ve adaleti merkeze alan barış odaklı duruşunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.