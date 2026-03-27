İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli iddialarla ilgili 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi'ne yönelik ciddi yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturmada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, mükerrer faturalandırma yoluyla haksız kazanç elde edildiği ve bazı menfaatlerin rüşvet olarak alındığı yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları bulunduğu belirtildi. Ayrıca belediye yönetimine yönelik, bağış adı altında para toplandığı, bu paraların usulsüz şekilde kullanıldığı ve bazı harcamaların belediye bütçesinden karşılandığı iddiaları da dosyada yer aldı.

Soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve bazı belediye yöneticileri hakkında 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler arasında yoğun iletişim trafiği bulunduğu, mali incelemelerde ise kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri, nakit işlemler ve yurt dışı transferlerin tespit edildiği ifade edildi. Bu finansal hareketlerin, şüphelilerin gelir profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

Elde edilen teknik ve mali verilerin, tanık beyanlarıyla örtüştüğünün değerlendirildiği soruşturma kapsamında, bugün Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan gazeteci Zafer Şahin de, Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda çarpıcı ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Şahin, rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı o görüntüleri de paylaştı.